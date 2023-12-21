Это Киев: украинцы развернули флаг гитлеровской Германии рядом с псом Патроном (ФОТО, ВИДЕО)

Николай Зарков

21.12.2023 г. Частенько заглядываю в нашу семейную библиотеку, в которой сохранились старые подписки классиков литературы и просто приобретённые в киосках разной направленности по интересам книжки… Наткнулся на один из песенников нашей молодости… Прочитал и пропели с женой вот такую… Мой голос никуда не годится, а вот Галина старалась и за меня, и за себя, и за остальных, кто помнит… Музыка: Оскара Фельцмана. Слова: Евгений Долматовский Венок Дуная. Вышла мадьярка на берег Дуная, Бросила в воду цветок, Утренней Венгрии дар принимая, Дальше понёсся поток. Этот поток увидали словаки Со своего бережка, Стали бросать они алые маки, Их принимала река. Дунай, Дунай, А ну, узнай, Где чей подарок! К цветку цветок Сплетай венок, Пусть будет красив он и ярок. Встретились в волнах болгарская роза И югославский жасмин. С левого берега лилию в росах Бросил вослед им румын. От Украины, Молдовы, России Дети Советской страны Бросили тоже цветы полевые В гребень дунайской волны. Дунай, Дунай, А ну, узнай, Где чей подарок! К цветку цветок Сплетай венок, Пусть будет красив он и ярок. После дружного пропевания этой чудесной песни с хорошими словами, очнулись от её очарования, окунувшись в реальность… Столько фантастических изменений нам принёс в жизнь 21 век!! И что теперь делать с этой песней? Забыть? Переписать слова, оставив чудесную мелодию? Есть крылатая пословица: «Слова из песни не выкинешь!» Я то не сомневаюсь в ценности этой песни… А как остальные?