Начались тёрки: генералы НАТО собрались на скандальный форум «попугать Россию и подбодрить себя

Главком НАТО в Европе презентовал план «Теория победы», призванный послать четкий сигнал - сдержит любое обычное нападение, есть политическая воля и ресурсы.
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Так может немцам надо постоянно напоминать, как поляки у них Селезию оттяпали? И сколько они у чехов прихватили и так далее по списку.
Боже, как же они нас боятся !