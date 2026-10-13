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Начались тёрки: генералы НАТО собрались на скандальный форум «попугать Россию и подбодрить себя

Начались тёрки: генералы НАТО собрались на скандальный форум «попугать Россию и подбодрить себя

  Главком НАТО в Европе презентовал план «Теория победы», призванный послать четкий сигнал - сдержит любое обычное нападение, есть политическая воля и ресурсы.

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