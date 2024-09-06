Ненефтегазовые доходы России резко выросли

По итогам первых восьми месяцев 2024 года ненефтегазовые доходы России, по предварительной оценке, выросли на 27,3 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 15,473 триллиона рублей.
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