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Ненефтегазовые доходы России резко выросли

Ненефтегазовые доходы России резко выросли

По итогам первых восьми месяцев 2024 года ненефтегазовые доходы России, по предварительной оценке, выросли на 27,3 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 15,473 триллиона рублей.

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