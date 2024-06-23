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Телеведущая Виктория Боня рассталась со своим возлюбленным по причине ревности

Телеведущая Виктория Боня рассталась со своим возлюбленным по причине ревности

Виктория Боня прекратила отношения с партнером из-за его неконтролируемой ревности По словам телеведущей, бывший возлюбленный, бизнесмен Руслан Гасанов, отличался сильной ревностью и желанием ограничивать ее от внешнего мира.

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