Не стоит их задавать: 5 вопросов, которые ненавидят экстрасенсы и астрологи Алёна Юрьева Когда мы обращаемся к экстрасенсам, гадалкам, тарологам или астрологам, у каждого из нас свои причины: кто-то ищет развлечения, кто-то надеется на ответы, которые помогут понять себя и свою жизнь.