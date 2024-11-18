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Не стоит их задавать: 5 вопросов, которые ненавидят экстрасенсы и астрологи

Не стоит их задавать: 5 вопросов, которые ненавидят экстрасенсы и астрологи

Не стоит их задавать: 5 вопросов, которые ненавидят экстрасенсы и астрологи Алёна Юрьева Когда мы обращаемся к экстрасенсам, гадалкам, тарологам или астрологам, у каждого из нас свои причины: кто-то ищет развлечения, кто-то надеется на ответы, которые помогут понять себя и свою жизнь.

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