В УВД Бобруйского горисполкома прошел день открытых дверей.

На мероприятие пришли учащиеся старших классов учреждений образования города и районов. Для школьников провели экскурсию по УВД и в музее, показали и рассказали о специальной технике и специальном транспорте органов внутренних дел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии