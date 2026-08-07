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Царьград

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Совет мира заключил первый контракт на строительство базы в Газе

Совет мира заключил первый контракт на строительство базы в Газе

Совет мира, созданный в январе по инициативе президента США Дональда Трампа для контроля за восстановлением сектора Газа, выдал первый строительный контракт на территории анклава, и речь в нем идет о возведении военного форпоста, а не объектов гражданской инфраструктуры.

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