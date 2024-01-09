Стюардесса из ХМАО раскрыла, как устроиться на прибыльную работу в авиакомпанию

Чтобы получить приглашение на работу от крупнейшего зарубежного авиаперевозчика, бортпроводнику необходимо владеть английским языком, следить за внешним видом и уже на этапе интервью показать себя командным игроком.
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