ну тупые точно! признали тихановскую игуайдо !и где они?????? теперь в РОССИИ кого придумаете ???? команда навального разбежались в разняые стороны лёша до пенсии будет сидеть и работать на благо нашей страны!

Сергей Бессонов

"Коллективный Запад открыл новый фронт против России" У нас "Калибры" достойных целей ждут, так вот она - полевой офис МУС на Украине, может пора показать этим "ханам", кто они на самом деле и чего стоят их решения. После похорон "хана" с подельниками, все участники будут заседать в масках (от ковида) и вместо ФИО носить позывные.