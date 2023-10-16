В противостоянии с Россией коллективный Запад открывает новый фронт. Об этом в статье, опубликованной «Известиями», пишет председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Коллективный Запад открыл новый фронт против России
Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
ну тупые точно! признали тихановскую игуайдо !и где они?????? теперь в РОССИИ кого придумаете ???? команда навального разбежались в разняые стороны лёша до пенсии будет сидеть и работать на благо нашей страны!
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1 д.
Гарий Щерба
Да с этими ДЕШЕВЫМИ ГЕЙРОПЕЙСКИМИ ШЕСТЕРКАМИ и РПЗГОВАРИВАТЬ то НАДО ПРЕКРАЩАТЬ ...!!!
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1 д.
Сергей Бессонов
"Коллективный Запад открыл новый фронт против России" У нас "Калибры" достойных целей ждут, так вот она - полевой офис МУС на Украине, может пора показать этим "ханам", кто они на самом деле и чего стоят их решения. После похорон "хана" с подельниками, все участники будут заседать в масках (от ковида) и вместо ФИО носить позывные.
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