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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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    Как бы эти твари (пендосы) не отравили эти земли.. Когда бежать будут. Уже знают что им они не достанутся. Россия по...Украину продали а...
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Коллективный Запад открыл новый фронт против России

Коллективный Запад открыл новый фронт против России

В противостоянии с Россией коллективный Запад открывает новый фронт. Об этом  в статье, опубликованной «Известиями», пишет председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
ну тупые  точно! признали тихановскую игуайдо !и где  они?????? теперь в РОССИИ  кого придумаете  ???? команда  навального разбежались  в разняые стороны  лёша до пенсии будет  сидеть и работать  на благо нашей страны!
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1 д.
Гарий Щерба
Да с этими  ДЕШЕВЫМИ ГЕЙРОПЕЙСКИМИ  ШЕСТЕРКАМИ  и  РПЗГОВАРИВАТЬ то  НАДО  ПРЕКРАЩАТЬ ...!!!
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1 д.
Сергей Бессонов
&quot;Коллективный Запад открыл новый фронт против России&quot; У нас &quot;Калибры&quot; достойных целей ждут, так вот она - полевой офис МУС на Украине, может пора показать этим &quot;ханам&quot;, кто они на самом деле и чего стоят их решения. После похорон &quot;хана&quot; с подельниками, все участники будут заседать в масках (от ковида) и вместо ФИО носить позывные.
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17 мин.

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