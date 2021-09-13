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Фу на такую власть!

Фу на такую власть!

Дилетант о политике Шведские власти не разрешили назвать ребенка "Владимир Путин" Швеция меня полностью разочаровала.

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Наталья Андросова
Писать больше не о чем
Александр Еньшин
Автор ИДИОТ!
Алексей
Али-Баба, ты посмотри какое имечко.........Оно пугает и заставляет с ума сходить.
Василий Коликов
А вот интересно - Карлсоном можно назвать, или опять откажут, по причине "слишком явно похожих на шведские фамилии"?
Tatyana
Боятся - значит уважают))) Эт-правильно)))
Вячеслав 5
Если через много лет нашу страну назовут по другому вам это понравится??? как не странно.но есть то.что противоестественно не только нашей природе.но и человечеству.
Людмила Пименова
Когда то знакомый студент из Сенегала назвал сына Владимир Ильич Ленин
кузнецов владимир
помню за сборную Коста-Рики играл футболист Ельцин Техеда
Геннадий Кресов
дебильный опрос.
Максим Пипотя
Иисус или Иса достаточно распространенное имя в Европе ...так же как и Мухамед....)))

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