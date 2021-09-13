Фу на такую власть!

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаФу на такую власть!Дилетант о политике Шведские власти не разрешили назвать ребенка "Владимир Путин" Швеция меня полностью разочаровала.Вернуться к статье107НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНАНаталья АндросоваПисать больше не о чемАЕАлександр ЕньшинАвтор ИДИОТ!АлексейАли-Баба, ты посмотри какое имечко.........Оно пугает и заставляет с ума сходить.ВКВасилий КоликовА вот интересно - Карлсоном можно назвать, или опять откажут, по причине "слишком явно похожих на шведские фамилии"?TatyanaБоятся - значит уважают))) Эт-правильно)))Вячеслав 5Если через много лет нашу страну назовут по другому вам это понравится??? как не странно.но есть то.что противоестественно не только нашей природе.но и человечеству.Людмила ПименоваКогда то знакомый студент из Сенегала назвал сына Владимир Ильич Ленинкузнецов владимирпомню за сборную Коста-Рики играл футболист Ельцин ТехедаГеннадий Кресовдебильный опрос.Максим ПипотяИисус или Иса достаточно распространенное имя в Европе ...так же как и Мухамед....)))Комментировать
Свежие комментарии