Тайвань начал расследование на фоне взрывов пейджеров в Ливане

REUTERS/Aziz Taher Органы безопасности Тайваня приступили к проведению расследования после взрывов в Ливане пейджеров, изготовленных под тайваньским брендом Gold Apollo, сообщило 19 сентября Международное радио Тайваня со ссылкой на министра обороны острова Гу Лисюна.