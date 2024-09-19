Тайвань начал расследование на фоне взрывов пейджеров в Ливане

REUTERS/Aziz Taher Органы безопасности Тайваня приступили к проведению расследования после взрывов в Ливане пейджеров, изготовленных под тайваньским брендом Gold Apollo, сообщило 19 сентября Международное радио Тайваня со ссылкой на министра обороны острова Гу Лисюна.
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