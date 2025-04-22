Новосибирцы выбрали популярные направления для отдыха на майские праздники

НОВОСИБИРСК, 22 апреля, ФедералПресс. Согласно данным сервиса «Островок», новосибирцы чаще всего бронируют жилье на майские праздники в Москве и Санкт-Петербурге — на эти города приходится по 16 % всех заказов.
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