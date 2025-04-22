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Новосибирцы выбрали популярные направления для отдыха на майские праздники

Новосибирцы выбрали популярные направления для отдыха на майские праздники

НОВОСИБИРСК, 22 апреля, ФедералПресс. Согласно данным сервиса «Островок», новосибирцы чаще всего бронируют жилье на майские праздники в Москве и Санкт-Петербурге — на эти города приходится по 16 % всех заказов.

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