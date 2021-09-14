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Мотострелки ЮВО в Волгоградской области совершают марш на полигон Прудбой в рамках двустороннего тактического учения

Мотострелки ЮВО в Волгоградской области совершают марш на полигон Прудбой в рамках двустороннего тактического учения

Подразделения выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, а также боевых машин по мишеням, имитирующим гусеничную, колёсную технику и живую силу условного противника.

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