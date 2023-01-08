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После перехода Роналду 10 млн человек подписались на инстаграм «Аль-Насра»

После перехода Криштиану Роналду у инстаграма «Аль-Насра» стало на 10 млн подписчиков больше. До трансфера 37-летнего нападающего у официального аккаунта саудовского клуба в инстаграме было 853 тысячи подписчиков.

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