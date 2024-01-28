Страна и люди
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Страна и люди

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В зоне СВО провели телемост между десантниками и их родным из Уссурийска

В зоне СВО провели телемост между десантниками и их родным из Уссурийска

В зоне проведения специальной военной операции состоялся телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и их родными и близкими, которые проживают в городе Уссурийск Приморского края.

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