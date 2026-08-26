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Уинстон-Сейлем (ATP). 3-й круг. Циципас сыграет с Ковачевичем, Дардери – с Ван де Зандшульпом, Баес – с Серундоло-младшим

Лучано Дардери сыграет с Ботиком ван де Зандшульпом в третьем круге в Уинстон-Сейлеме. Стефанос Циципас встретится с Александаром Ковачевичем.

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