Эргономика наоборот, как в разных городах мира борются с бомжами

Живописные и раскованные бездомные стали неотъемлемой частью пейзажа большого города. Везде, где есть горизонтальная любая поверхность, они умудряются прилечь, а там, где найдется относительно просторная площадка — поставить хижину из коробок.
Живописные и раскованные бездомные стали неотъемлемой частью пейзажа большого города. Везде, где есть горизонтальная любая поверхность, они умудряются прилечь, а там, где найдется относительно просторная площадка — поставить хижину из коробок.
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