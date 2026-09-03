Новую программу подготовили для кинолюбителей старшего возраста из Бегового

Любите хорошее кино и хотите не просто смотреть фильмы, а разбираться в тонкостях режиссерской работы и обсуждать увиденное с единомышленниками? В сентябре проект «Московское долголетие» запускает обновленную программу, которая объединит все киноактивности столицы в одну удобную систему.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Y Более 47 млн свед...
- МВД России публик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым