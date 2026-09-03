Новую программу подготовили для кинолюбителей старшего возраста из Бегового

Любите хорошее кино и хотите не просто смотреть фильмы, а разбираться в тонкостях режиссерской работы и обсуждать увиденное с единомышленниками? В сентябре проект «Московское долголетие» запускает обновленную программу, которая объединит все киноактивности столицы в одну удобную систему.