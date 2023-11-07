В Европе заговорили о тяжелых последствиях из-за кражи российских активов AlexCoderВ Европе заговорили о тяжелых последствиях из-за кражи российских активов AlexCoder Имущество РФ все никак не могут пустить на помощь Украине Ряд стран-членов Евросоюза выражают обеспокоенность рисками из-за использования замороженных активов России для помощи Украине.