Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Алаев о 1-м матче с Fan ID: «Рано делать выводы о работе системы. РПЛ готова взять на себя функцию модератора процесса мониторинга»

Президент РПЛ считает, что еще рано судить об эффективности системы Fan ID. Александр Алаев посетил матч 3-го тура Мир РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром» (1:3).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх