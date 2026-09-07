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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Струс: «Бросок помог мне попасть на площадку в НБА, а защита позволила остаться»

Новичок « Клипперс » Макс Струс рассказал, как ему пришлось изменить свой подход к баскетболу, чтобы закрепиться в НБА .

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