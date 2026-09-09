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Царьград

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Филиппо назвал безумием передачу Германией ракет Patriot Украине

Филиппо назвал безумием передачу Германией ракет Patriot Украине

Политик призвал Берлин остановить военную поддержку киевского режима.Французский политик Флориан Филиппо в соцсети X резко раскритиковал решение Германии передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 для зенитных ракетных комплексов Patriot.

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