Гинцбург заявил о 100-процентной защите от COVID-19 при ревакцинации

Иммунизация "Спутником V" и затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будут давать защиту даже от заражения коронавирусом, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.