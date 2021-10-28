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Гинцбург заявил о 100-процентной защите от COVID-19 при ревакцинации

Гинцбург заявил о 100-процентной защите от COVID-19 при ревакцинации

Иммунизация "Спутником V" и затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будут давать защиту даже от заражения коронавирусом, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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