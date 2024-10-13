Konami готовит Silent Hill к выходу на PS5 Pro: релиз ожидается 7 ноября

Инсайдеры обнаружили в файлах ремейка Silent Hill новую технологию PlayStation Spectral Super Resolution, намекая на выпуск адаптации игры для PS5 Pro.
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