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Они заслуживают нашего внимания! 10 человек, которые невероятно похудели!!!

Они заслуживают нашего внимания! 10 человек, которые невероятно похудели!!!

Сейчас в мире одной из важнейших проблем человечества является именно ожирение! Процветающие рестораны фастфуда, экология, развитие информационных технологий и, как следствие, долгое времяпрепровождение у компьютеров – всё это только усугубляет ситуацию! Люди перестают следить за собой и за тем, чем они питаются.

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