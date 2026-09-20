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Крымская газета

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Зачем нам сны, почему небо голубое и как археологи узнают возраст находок: рубрика интересных фактов

Зачем нам сны, почему небо голубое и как археологи узнают возраст находок: рубрика интересных фактов

ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ Зачем нам сны? У снов несколько функций. Во-первых, обработка памяти: ночью мозг перерабатывает впечатления дня – что-то переносит в долговременную память, что-то отбрасывает.

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