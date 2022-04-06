«Бавария» проиграла впервые за 9 матчей – «Вильярреалу». Было 5 побед и 3 ничьих

«Бавария» потерпела первое поражение с 12 февраля – от «Вильярреала». Команда Юлиана Нагельсманна уступила в Испании со счетом 0:1 в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

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