Airbus использует Steam Deck для управления прототипом марсохода Rosalind Franklin

Инженеры Airbus применяют портативную игровую систему Steam Deck от Valve для управления прототипом марсохода „Розалинд Франклин“ в рамках подготовки миссии Европейского космического агентства ExoMars.
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