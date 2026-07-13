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Зола как удобрение: как применять и для каких растений подходит

Зола как удобрение: как применять и для каких растений подходит

Древесная зола — минеральный остаток от сжигания древесины, соломы или ботвы. Это природное удобрение содержит более 30 макро- и микроэлементов, улучшает почву, снижает кислотность и помогает бороться с вредителями.

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