Зола как удобрение: как применять и для каких растений подходит

Древесная зола — минеральный остаток от сжигания древесины, соломы или ботвы. Это природное удобрение содержит более 30 макро- и микроэлементов, улучшает почву, снижает кислотность и помогает бороться с вредителями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии