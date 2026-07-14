Lucid Calls Bankruptcy Report "Completely False" As Shares Stage V-Shaped Recovery Summary: Lucid Exec Calls Bankruptcy Report 'Fake News' Lucid Reponds, Denies AlixPartners Has Recommended Bankruptcy Route Lucid Crashes On Report It's Weighing A Take-Private Or Bankruptcy Lucid PR Head Calls Report "Completely False" Nick Twork, Lucid's chief communications officer, took to X in late-afternoon trading to deny Electric-Vehicles.
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