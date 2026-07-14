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Zero Hedge

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Lucid Calls Bankruptcy Report "Completely False" As Shares Stage V-Shaped Recovery

Lucid Calls Bankruptcy Report "Completely False" As Shares Stage V-Shaped Recovery

Lucid Calls Bankruptcy Report "Completely False" As Shares Stage V-Shaped Recovery Summary:  Lucid Exec Calls Bankruptcy Report 'Fake News'  Lucid Reponds, Denies AlixPartners Has Recommended Bankruptcy Route   Lucid Crashes On Report It's Weighing A Take-Private Or Bankruptcy Lucid PR Head Calls Report "Completely False"  Nick Twork, Lucid's chief communications officer, took to X in late-afternoon trading to deny Electric-Vehicles.

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