Обстановка в Курской области продолжает динамично меняться. Украинские войска, используя диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), пытаются продвигаться вперёд, но российские Вооружённые силы эффективно обнаруживают и нейтрализуют эти группы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии