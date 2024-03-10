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Василий Ливанов высказался о Хаматовой и Смольянинове

Василий Ливанов высказался о Хаматовой и Смольянинове

88-летний народный артист РСФСР Василий Ливанов известен всем по экранному образу Шерлока Холмса, которого он сыграл в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссёра Игоря Масленникова.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
Молодец Ливанов - сохранил ясный ум в 88 лет!👍🤝 Уважение!😘
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6 час.
ВБ
Василий Блохин
Хуже,он мудальенок.
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2 час.
Скороход Наталья Николаевна
&quot;Ну какие они писатели — все те, кого вы перечислили? Кто это такие? Какая их книга останется на века? Какое их произведение сделало человека лучше, жизнь его изменило? Это же условно говоря писатели!&quot; Прав, ой как прав Василий Ливанов. Кто эти все артисты - либо бездарные кукушки и петухи, либо утратившие свои способност в злобе и ненависти к своей стране, к людям, которые по настоящему спасают мир.
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1 час.

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