Василий Ливанов высказался о Хаматовой и Смольянинове

Скороход Наталья Николаевна

"Ну какие они писатели — все те, кого вы перечислили? Кто это такие? Какая их книга останется на века? Какое их произведение сделало человека лучше, жизнь его изменило? Это же условно говоря писатели!" Прав, ой как прав Василий Ливанов. Кто эти все артисты - либо бездарные кукушки и петухи, либо утратившие свои способност в злобе и ненависти к своей стране, к людям, которые по настоящему спасают мир.