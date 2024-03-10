88-летний народный артист РСФСР Василий Ливанов известен всем по экранному образу Шерлока Холмса, которого он сыграл в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссёра Игоря Масленникова.
Василий Ливанов высказался о Хаматовой и Смольянинове
Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
Молодец Ливанов - сохранил ясный ум в 88 лет!👍🤝 Уважение!😘
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6 час.
ВБ
Василий Блохин
Хуже,он мудальенок.
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2 час.
Скороход Наталья Николаевна
"Ну какие они писатели — все те, кого вы перечислили? Кто это такие? Какая их книга останется на века? Какое их произведение сделало человека лучше, жизнь его изменило? Это же условно говоря писатели!" Прав, ой как прав Василий Ливанов. Кто эти все артисты - либо бездарные кукушки и петухи, либо утратившие свои способност в злобе и ненависти к своей стране, к людям, которые по настоящему спасают мир.
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1 час.
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