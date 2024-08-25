Guardian: ВСУ хотят нанести «демонстративные удары» по Центральной России

ВСУ хотят нанести дальнобойными западными ракетами «демонстративные удары» вглубь России. «Высокопоставленные чиновники в Киеве предполагают, что «демонстрационная атака» британскими и французскими ракетами покажет Москве, что военные базы рядом с самой столицей могут быть уязвимы для прямых ударов», — пишет The Guardian.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии