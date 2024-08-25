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Guardian: ВСУ хотят нанести «демонстративные удары» по Центральной России

Guardian: ВСУ хотят нанести «демонстративные удары» по Центральной России

ВСУ хотят нанести дальнобойными западными ракетами «демонстративные удары» вглубь России. «Высокопоставленные чиновники в Киеве предполагают, что «демонстрационная атака» британскими и французскими ракетами покажет Москве, что военные базы рядом с самой столицей могут быть уязвимы для прямых ударов», — пишет The Guardian.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
А наши сидят и ждут ,когда прилетят и можно будет опять пальчиком погрозить. Гибнут мирные люди .ГДЕ НАША АРМИЯ?  Сколько будем ковыряться в носу?
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