Прямая линия с Путиным в 2018 году была самой длительной

Одна из самых длительных прямых линий с российским президентом Владимиром Путиным была в 2018 году. Тогда глава государства успел ответить на 79 вопросов из поступивших 2,5 миллионов запросов всего за 4 часа 20 минут.
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