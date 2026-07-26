Стремительно идущее ко дну судно вблизи Одессы сняли на видео

Н-да... Что евойная кАрма накрылась медным тазиком, это и козе понятно. К сведению писующего: задница у судна называется кормА.

Сергей

на пятый год войны хоть что-то потопили... а вообще-то интересно, во сколько обходится содержание в сутки доблестного ЧФ ??? и долго-ли он будет борта протирать в базе Новороссийска??? стыдно. досадно. а, ладно.....