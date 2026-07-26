Вблизи Одессы заметили стремительно тонущее грузовое судно. Соответствующие кадры публикует издание «Страна.
Стремительно идущее ко дну судно вблизи Одессы сняли на видео
Комментарии
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Виктор Луговой
Н-да... Что евойная кАрма накрылась медным тазиком, это и козе понятно. К сведению писующего: задница у судна называется кормА.
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Сергей
на пятый год войны хоть что-то потопили... а вообще-то интересно, во сколько обходится содержание в сутки доблестного ЧФ ??? и долго-ли он будет борта протирать в базе Новороссийска??? стыдно. досадно. а, ладно.....
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