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Стремительно идущее ко дну судно вблизи Одессы сняли на видео

Стремительно идущее ко дну судно вблизи Одессы сняли на видео

Вблизи Одессы заметили стремительно тонущее грузовое судно. Соответствующие кадры публикует издание «Страна.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Н-да... Что евойная кАрма накрылась медным тазиком, это и козе понятно. К сведению писующего: задница у судна называется кормА.
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1 м.
Сергей
на пятый год войны хоть что-то потопили...  а вообще-то интересно, во сколько обходится содержание в сутки доблестного ЧФ ???  и долго-ли он будет борта протирать в базе Новороссийска???  стыдно. досадно. а, ладно.....
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1 м.