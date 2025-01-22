Трамп намекнул Зеленскому на необходимость переговоров с Россией

ЛОНДОН, 22 января, ФедералПресс. Военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис в своем видеоблоге высказал мнение, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Владимира Зеленского, намекая на возможность заключения сделки с Россией.