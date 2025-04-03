Названы районы Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки в марте

Академический район занял первое место по росту цен на жилье в марте в Москве В марте 2025 года жилье на первичном рынке Москвы наиболее заметно подорожало в районах Академический, Тропарево-Никулино и Кузьминки Академический район стал первым в рейтинге локаций Старой Москвы по росту средней цены 1 кв.