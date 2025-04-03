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Названы районы Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки в марте

Названы районы Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки в марте

Академический район занял первое место по росту цен на жилье в марте в Москве В марте 2025 года жилье на первичном рынке Москвы наиболее заметно подорожало в районах Академический, Тропарево-Никулино и Кузьминки Академический район стал первым в рейтинге локаций Старой Москвы по росту средней цены 1 кв.

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