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Царьград

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Эти жизненно важные лекарства пропадут в октябре: Минздрав отзывает лицензии - заменят русскими аналогами

Эти жизненно важные лекарства пропадут в октябре: Минздрав отзывает лицензии - заменят русскими аналогами

Октябрь станет точкой невозврата для миллионов пациентов: из аптек начнут исчезать жизненно важные препараты, которые десятилетиями считались основой терапии.

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