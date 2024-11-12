Водитель остался без своего «коня» на улице Ставропольской: владелец арестованного автомобиля игнорировал ПДД

Транспортное средство было изъято на улице Ставропольской, недалеко от парка «Солнечный остров». Владельцем арестованного автомобиля оказался человек, против которого открыто 249 исполнительных производств, сумма долгов превышает 200 тысяч рублей.
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