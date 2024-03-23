Как уйти от мужа, несмотря на жалость и вину?

ВА

Владимир Акулов

Даме еще повезло : она может и рассчитывает безопасно уйти от мужа...Но есть мужья , от которых живой не уйдешь..."Развод - только через ТВОЙ труп " ,- запугивают такие фашизойды своих жен...А некоторые и убивают своих бывших... По принципу : так не доставайся же ты никому !