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Как уйти от мужа, несмотря на жалость и вину?

Как уйти от мужа, несмотря на жалость и вину?

Морена, помогите! С мужем 20 лет. Плохонькое, но свое жилье и дача - от меня. Муж зарабатывал, но как-то мы все прогуливали.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Даме  еще  повезло :  она  может  и  рассчитывает  безопасно  уйти  от  мужа...Но  есть  мужья  ,  от  которых  живой  не  уйдешь...&quot;Развод  -  только  через  ТВОЙ    труп &quot; ,-  запугивают  такие  фашизойды  своих  жен...А  некоторые  и  убивают  своих  бывших...  По  принципу  :  так  не  доставайся  же  ты  никому  !
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