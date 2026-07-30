Улыбайтесь, это несерьёзно!

На этой странице серьёзность не приветствуется. Только улыбки, позитив и немного здорового абсурда.Как думаете, умение смеяться над собой — это признак внутренней силы или просто способ скрыть неуверенность?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .