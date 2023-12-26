На Украине выразили беспокойство по поводу российской разработки роев дронов

Технология роев беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) успешно развивается и применяется Вооруженными силами России (ВС РФ), однако на Украине такие разработки в настоящее время не приводят к положительным результатам.
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