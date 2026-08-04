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Депутат Гаврилов: близкие родственники не платят налог при дарении жилья

Депутат Гаврилов: близкие родственники не платят налог при дарении жилья

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что при дарении квартиры между близкими родственниками получатель освобождается от налога.

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