Депутат Гаврилов: близкие родственники не платят налог при дарении жилья

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что при дарении квартиры между близкими родственниками получатель освобождается от налога.
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