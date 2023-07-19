ВСУ несут большие потери, так как не умеют проводить общевойсковые операции, заявил старший научный сотрудник — консультант лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади изданию Der Tagesspiegel.
В Британии назвали единственный выход для ВСУ
Комментарии
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лл
лина любимцева
Россия будет ждать, пока они все "систематизируют"?... И сколько ждать придется?
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11 час.
НН
Надежда Никитина
Что этот островной понимает в общевойсковых операциях? Кода вы наглосаксы воевали последний раз? Придурок.
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11 час.
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