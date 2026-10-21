“Top Democrats and allied organizations filed a lawsuit on Wednesday against President Donald Trump and his administration over their attempts to stymie the midterm elections, including by removing voters from state rolls,” MS NOW reports.
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