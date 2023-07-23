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Путин и Лукашенко после посещения Кронштадтского морского собора поговорили с собравшимися на площади около храма людьми

Путин и Лукашенко после посещения Кронштадтского морского собора поговорили с собравшимися на площади около храма людьми

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко после посещения Кронштадтского морского собора побеседовали с людьми, которые собрались на площади возле данного храма.

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