В Новосибирске создан полимер, предотвращающий разрывы сосудов

Впервые в России создан эмболизат — это полимер медицинского назначения, который заполняет патологические виды сплетений сосудов и, соответственно, купирует сгустки в патологических сосудах, с большой долей вероятности приводящие к кровоизлияниям и даже инсультам.
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