Создание российского аналога Starlink обойдется в 445 млрд рублей

На создание спутниковой группировки для обеспечения высокоскоростного интернета по всей стране компании «Бюро 1440» может потребоваться 445 млрд руб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Башня украинского танка отлетела на 50 метров и самостоятельно произвела выстрел после попадания российского FPV-дрона
- Если Киев получит разрешение на удары по России, ждите ответа Москвы по Британии – The Independent
- Российские бойцы разбили колонну ВСУ, пытавшуюся ударить в тыл нашей группировке в Курской области
Свежие комментарии