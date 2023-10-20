В Запорожье рассказали, как пройдут выборы президента РФ

Выборы в регионах, граничащих с зоной СВО, носили уникальный характер. Об этом председатель Избирательной комиссии Запорожской области, Галина Катющенко заявила на всероссийской научно-практической конференции «Черноморское сотрудничество-2023» в Севастопольском государственном университете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».