В Запорожье рассказали, как пройдут выборы президента РФ

Выборы в регионах, граничащих с зоной СВО, носили уникальный характер. Об этом председатель Избирательной комиссии Запорожской области, Галина Катющенко заявила на всероссийской научно-практической конференции «Черноморское сотрудничество-2023» в Севастопольском государственном университете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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