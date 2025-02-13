Более 720 объектов имущества украинских олигархов национализируют в Крыму

Новый пакет движимого и недвижимого имущества украинских олигархов и политиков под национализацию подготовили в Крыму, в списке – более 720 объектов, сообщил в своем Telegram-канале глава парламента Крыма Владимир Константинов.
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